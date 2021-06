Energia: Transgaz, dal primo ottobre la Romania inizierà a fornire gas naturale alla Moldova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo richieste dalle autorità rappresentate da Moldovatransgaz di immagazzinare gas in Romania. Ci sarà un incontro tra Romgaz (produttore e fornitore di gas naturale controllato dallo Stato), Transgaz, Modovagaz e, ultimo ma non meno importante, Depogaz (azienda che si occupa dello stoccaggio gas in Romania), perché, secondo la legislazione moldava, la quota di stoccaggio è il 20 per cento del consumo annuo totale e coprirà i picchi di consumo", ha detto Sterian. La Moldova ha un consumo annuo di circa un miliardo di metri cubi. Molto probabilmente, solo il gas necessario per rifornire Chisinau e la parte occidentale passerà attraverso la Romania, e il volume di gas che potrebbe essere stoccato nei magazzini gestiti da Depogaz sarebbe di circa 100 milioni di metri cubi. Il gas che arriverà in Moldova sarà probabilmente russo, e non acquistato da produttori rumeni, Moldovagaz essendo al 50 per cento di proprietà di Gazprom, al 35 per cento del governo della Moldova e al 14 per cento dai separatisti nella regione della Transnistria. (Rob)