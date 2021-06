Slovacchia: governo si oppone al tentativo di sfiduciare il ministro delle Finanze Matovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco si oppone al tentativo di sfiduciare il ministro delle Finanze Matovic. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Il governo ha approvato un parere negativo durante una riunione da remoto avvenuta oggi. La relativa mozione è stata promossa dai deputati indipendenti della formazione extraparlamentare dell'ex premier Peter Pellegrini, Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd). La mozione per rimuovere Matovic è stata sottoscritta da 39 parlamentari. "Igor Matovic è politicamente responsabile del caos e della disintegrazione dello Stato a cui stiamo assistendo. La crisi indotta dalla pandemia di coronavirus ha rivelato il fallimento del governo di Matovic" come di quello in cui è rimasto come titolare delle Finanze "e dell'intera maggioranza parlamentare", ha dichiarato ieri Pellegrini. (Vap)