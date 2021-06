Ungheria-Slovacchia: Orban, le relazioni con Bratislava non sono mai state così buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Ungheria e Slovacchia non sono mai state così buone. Lo ha dichiarato il conferenza stampa il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che ha ricevuto oggi a Budapest l'omologo slovacco, Eduard Heger. Secondo le parole riferite dal portale "Origo", Orban ha detto che i due Paesi vicini la vedono alla stessa maniera "in tema di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, di immigrazione, di cooperazione in seno al Gruppo di Visegrad". Il premier magiaro ha ricordato che, dopo Germania e Austria, la Slovacchia è il terzo maggiore partner commerciale ungherese, con scambi pari a oltre 10 miliardi di euro che sono già cresciuti quest'anno del 9 per cento. A proposito della minoranza slovacca in Ungheria, Orban ha dichiarato che essa riceverà tutto il sostegno necessario a preservare la sua identità culturale. (Vap)