Germania: inflazione in calo a giugno al 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania è diminuito a giugno al 2,3 per cento dal 2,5 per cento di maggio scorso, il massimo degli ultimi dieci anni. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Istituto federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel mese che sta per concludersi il costo dell'energia ha registrato un balzo del 9,4 per cento. Per i generi alimentari, il dato è del 2,1 per cento. (Geb)