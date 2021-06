Perù: ballottaggio presidenziali, Sagasti "valuta" richiesta di Fujimori su verifica Osa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I peruviani hanno bisogno di conoscere la verità e confidiamo che sarà in grado di compiere l'importante missione che la storia ha posto nelle sue mani, perché solo questo darà al prossimo presidente la legittimità necessaria per adempiere alle sue responsabilità", si legge nel documento presentato dalla figlia dell'ex presidente Alberto. Fujimori chiede l'azione per ottenere l'intervento dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per verificare "il gran numero di irregolarità" che sono state segnalate attraverso "cittadini, media, social network e che abbiamo presentato agli organi elettorali". In una dichiarazione resa alla stampa presente all'evento Fujimori ha sottolineato che la sua richiesta non infrange il principio di neutralità del presidente Francisco Sagasti, ma, al contrario, "ciò che sarà garantito a tutti i cittadini è la tranquillità che la legge sia finalmente rispettata volontà popolare". (segue) (Brb)