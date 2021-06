Perù: ballottaggio presidenziali, Sagasti "valuta" richiesta di Fujimori su verifica Osa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni potrebbe incidere ancora più da vicino sulle sorti di Fujimori. La leader di Fp è infatti accusata di aver ottenuto e riciclato denaro illecito per le precedenti campagne presidenziali, nel 2011 e nel 2016. Una causa che, in caso di sempre meno remota possibilità di vittoria contro Castillo, dovrebbe slittare fino alla fine del mandato presidenziale. Grazie ad operazioni di contabilità fittizia, Keiko avrebbe nascosto al fisco 3,6 milioni di dollari ottenuti da Credicorp, la più grande corporazione finanziaria del Paese, e un milione di dollari dall'impresa ingegneristica brasiliana Odebrecht, le cui azioni sono oggetto della potente sezione locale della magistratura inquirente "Lava jato". Tra il 2018 e il 2020, Fujimori ha già passato un periodo non continuativo di 15 mesi di carcerazione preventiva. L'ultimo rilascio, a inizio di maggio 2020, era stato deciso per l'attenuarsi del pericolo di fuga, per la situazione di emergenza sanitaria in carcere e per la "scarsa iniziativa" della procura a sbrigare in tempi solleciti la causa. (Brb)