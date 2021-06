Speciale difesa: Myanmar, società giapponese avvia collaborazione con azienda legata alla giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società guidata da Hideo Watanabe, ex ministro delle Poste e delle telecomunicazioni del Giappone, ha avviato un progetto di collaborazione commerciale con un’azienda affiliata alla giunta militare del Myanmar che - questo il timore espresso dalla stampa giapponese - potrebbe sfruttare i proventi dell'accordo per finanziare la repressione dell'opposizione pro-democratica. Come riporta l'agenzia di stampa “Kyodo News”, la Commissione per gli investimenti del Myanmar ha approvato il contratto di locazione stipulato nell’aprile dello scorso anno dalla società Japan Myanmar Development Institution per la costruzione di una struttura su un terreno di proprietà del ministero della Difesa del Myanmar. Il progetto ha un valore di 42 milioni di dollari e l’affitto annuale del terreno è stimato in circa 2,7 milioni di dollari. Watanabe ha detto di essere in contatto con il leader della giunta, generale Min Aung Hlaing, e ha sottolineato la necessità che il Giappone continui a “rafforzare la sua relazione speciale con il Tatmadaw (le forze armate del Myanmar)". La collaborazione commerciale rappresenta però una potenziale fonte d'introito per la giunta che ha preso il potere a Myanmar dopo il golpe del primo febbraio scorso, e i fonti potrebbero finire a finanziare attività commesse alla repressione del dissenso. Un rapporto delle Nazioni Unite (Onu) del 2019 ha rilevato inoltre che “le società straniere che hanno legami commerciali con aziende private collegate al Tatmadaw contribuiscono a finanziare le violazioni dei diritti umani contro la minoranza Rohingya”. (Git)