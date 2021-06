Speciale difesa: Mulè allo European union satellite Centre (SatCen) a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, si è recato in visita allo European union satellite centre (SatCen) in Madrid, l'Agenzia costituita dagli Stati membri dell'Ue sotto l'egida della Common Defence and Security Policy. Una visita strategica che si inserisce nel percorso avviato in Italia in termini di difesa e cyber sicurezza: i dati geospaziali ottenuti, processati e analizzati dal SatCen vengono utilizzati soprattuto per il supporto decisionale rispetto a un ampio spettro di attività importanti come la gestione dei confini e dell'immigrazione irregolare, la climatologia, la prevenzione e la gestione delle crisi coprendo settori come quello della geo-intelligence, dello sviluppo di capacità operative e della formazione. "Il SatCen dimostra un elevato livello tecnologico, un altissimo standard operativo delle sue funzioni e il crescente utilizzo rispetto a criticità sempre più frequenti e trasversali dei dati elaborati - ha affermato Mulè -. È un centro proiettato a un'attività costante di ricerca, sviluppo, innovazione che può coprire un ampio spettro di casi sensibili, da uno scenario di pre-crisi a un percorso di stabilizzazione e di peace-building dimostrando capacità e competenze uniche nel suo genere. Il SatCen è un esempio virtuoso di autonomia strategica dell'Unione europea che gestisce informazioni strategiche e cruciali per la sicurezza e la difesa europea". (com)