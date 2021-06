Francia: Insee, nel primo trimestre disoccupazione stabile all'8,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il tasso di disoccupazione nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,1 per cento, arrivando all'8,1 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). In totale i disoccupati nei primi tre mesi dell'anno erano 2,4 milioni, 18 mila in più su base trimestrale. Secondo l'Insee, su base annua il dato è in aumento di 0,3 punti e "ritrova il suo livello di fine 2019, prima della crisi sanitaria". "Questa quasi stabilità mette fine alla forte variabilità" osservata nel 2020, ha detto Vladimir Passeron, direttore del dipartimento impiego e reddito di attività dell'Insee. (Frp)