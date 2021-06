Vaticano: Francesco saluta i fedeli romani per la festa dei Santi patroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, all’Angelus nel ricordare che San Pietro e Paolo sono i patroni di Roma ha affermato: "Saluto di cuore tutto voi fedeli e pellegrini ma oggi mi rivolgo in modo speciale ai romani nella festa dei nostri santi patroni". Francesco ha formulato un augurio alla città e lanciato un appello: "Benedico voi cari romani, auguro ogni bene alla città di Roma, che grazie all’impegno di tutti i cittadini sia vivibile e accogliente. Che nessuno sia escluso, che bambini e anziani siano curati, che vi sia lavoro dignitoso, che poveri e ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali". Bergoglio ha poi concluso: "Prego per questo e anche voi, fedeli di Roma, pregate per il vostro vescovo". (Civ)