Vaticano: Francesco, auguri a "Osservatore Romano", "giornale di partito"

- “Auguri al giornale del partito, come lo chiamo io”. Con questa battuta, all’Angelus, Papa Francesco ha ricordato che giovedì l’Osservatore Romano festeggerà i 160 anni dalla prima edizione: "Il 1 luglio ricorrerà il 160esimo anniversario della prima edizione dell’Osservatore Romano, il ‘giornale del partito’ come lo chiamo io. Tanti auguri e grazie tante per il vostro servizio, continuate il vostro lavoro con fedeltà e creatività" ha detto il Papa. (Civ)