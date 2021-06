Indonesia: Covid, per Croce rossa Paese “sull’orlo di una catastrofe” causa variante delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia è “sull'orlo di una catastrofe” a causa di un’impennata di casi di Covid-19 dovuta alla diffusione della variante delta del coronavirus. Lo ha dichiarato Jan Gelfand Jan Gelfand, capo della delegazione indonesiana della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ifrc). L'Indonesia ha riportato un record di oltre 20 mila contagi negli ultimi giorni e gli ospedali in diverse aree del Paese designate come "zona rossa" sono sotto pressione, compresa la capitale Giacarta i cui reparti di terapia intensiva sono occupati al 93 per cento. "Ogni giorno, vediamo che la variante delta che porta l'Indonesia più vicina all'orlo di una catastrofe ", ha detto Gelfand. "Gli ospedali sono pieni a causa della mobilità delle persone e dell'allentamento delle misure per il contenimento del virus", ha detto l'alta funzionaria del ministero della Sanità, Nadia Tarmizi. Al momento l’Indonesia ha somministrato due dosi di vaccino solo a 13,3 milioni di vaccini, rispetto al totale di 181,5 milioni previsti. Inoltre, “il Giappone fornirà due milioni di iniezioni AstraZeneca a luglio”, ha detto oggi la ministra degli Esteri Retno Marsudi. (Fim)