Milano: Boccalini (Taxiblu), i divisori in auto probabilmente resteranno anche dopo

- "L’emergenza pandemica ci ha visti intervenire velocemente e anche con una certa 'creatività' - ha spiegato in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - soprattutto nei primi mesi del 2020 quando, diciamocelo, molto francamente tutti navigavamo a vista soprattutto per quanto riguardava le misure di protezione che allora scarseggiavano. Basti pensare che molti dei divisori in plexiglass montati sulle auto pubbliche in quei mesi, furono installati ancora prima che arrivassero delle direttive e delle linee guida al riguardo. In un certo senso abbiamo precorso i tempi cercando di fare il massimo per tutelare operatori e clienti. I divisori, come le altre misure di prevenzione e sanificazione sono ovviamente ancora attive anche perché siamo in un periodo di 'tregua', ma di certo non ancora fuori dall’emergenza. In futuro vedremo che ne sarà dei divisori che oltre ad una questione sanitaria svolgono in molti casi anche una parziale protezione dai tentativi di aggressione, certo non scoraggiandole del tutto ma rendendole senza dubbio più difficoltose. In alcuni paesi, Stati Uniti compresi, sono presenti da anni e c’è anche da dire che ad esempio in una città come New York chi aggredisce un tassista rischia diversi anni di carcere. Credo che quando l’emergenza sanitaria speriamo sarà solo un brutto ricordo, probabilmente, fatti salvi obblighi di Legge diversi, i divisori rimarranno su molti mezzi, sia per una questione di igiene e perché no anche di maggiore sicurezza». (Com)