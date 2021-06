Energia: Egitto, nel 2020 6 miliardi di dollari di investimenti esteri nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha prorogato fino alla fine del prossimo settembre il termine per la chiusura della prima gara globale per l'anno 2021 per la ricerca e lo sfruttamento di petrolio e gas, in 24 aree affiliate all'autorità petrolifera e alla compagnia Egas. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie del Cairo, Tarek el Molla, in un comunicato stampa. Il ministro egiziano, partecipando a una conferenza con la Camera di commercio statunitense, ha annunciato che il settore energetico è riuscito ad attirare nell'ultimo anno investimenti esteri diretti per 6 miliardi di dollari. Il ministro ha anche affermato che l'Egitto ha elaborato "una road map" per trasformarsi in un hub regionale del gas, e anzi sono stati fatti seri passi per realizzare questo obiettivo, attraverso l'East Med Gas Forum (Emgf), per il quale il Cairo è stato scelto come sede. (Cae)