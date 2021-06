Eswatini: governo smentisce fuga del re Mswati III, è ancora nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Eswatini ha smentito le notizie secondo cui il re Mswati sarebbe fuggito dal Paese a seguito delle proteste in corso nel Paese. "Vorrei cogliere questa opportunità per assicurare al popolo di Eswatini e alla comunità internazionale che Sua Maestà il Re Mswati III si trova nel Paese e continua a collaborare con il governo per far avanzare gli obiettivi del Regno", ha affermato in una dichiarazione il primo ministro Themba Masuku. Secondo quanto riferito in precedenza da fonti citate dall'emittente statale sudafricana "Sabc", il sovrano del piccolo Regno africano sarebbe fuggito dal Paese in seguito agli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che da giorni protestano protestano contro quella che è l'ultima monarchia assoluta al mondo. Le proteste sono scoppiate nel fine settimana contro il re che è salito al trono 35 anni fa. I manifestanti chiedono a re Mswati di dimettersi per consentire riforme democratiche, comprese libere elezioni. (Res)