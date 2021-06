Centrodestra: Mandelli (FI), bene Berlusconi su cambio di paradigma per partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, "è stato il primo a indicare la necessità di un'ampia coalizione per dare al Paese una via di uscita dal pessimo governo Conte. Oggi, con la stessa lungimiranza, anticipa la necessità di un cambio di paradigma anche per i partiti". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia (FI), Andrea Mandelli, ospite a "Coffee Beak" su La 7. "Il dopo pandemia non può essere come il prima", ha sottolineato il deputato FI, che ha poi commentato il caos nel Movimento cinque stelle: "Assumendo la responsabilità di governo, il Movimento si è trovato a fare un cambio passo che ora non riesce più a reggere. C'è un abisso tra il 'vaffa day' e il Conte 'patinato' che siamo abituati a vedere, ed è inevitabile che i primi ad essere disorientati siano gli elettori". (Rin)