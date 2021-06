Speciale difesa: Medio Oriente, Consiglio Ue, proroga di un anno a missioni Eubam Rafah e Eupol Copps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 i mandati di due delle sue missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc), la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (Eubam Rafah) e la missione di polizia dell'Unione europea per la Territori palestinesi (Eupol Copps). Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che le missioni fanno parte di più ampi sforzi dell'Ue a sostegno della costruzione dello Stato palestinese. L'Eubam Rafah è stata lanciata il 25 novembre 2005 in seguito al disimpegno israeliano da Gaza, al fine di fornire una presenza di terzi al valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto e di rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l'Autorità palestinese. Attualmente, la missione è in stand-by e mantiene la sua disponibilità a ridispiegarsi al valico di Rafah una volta che la situazione politica e di sicurezza lo consentirà. (Beb)