Speciale difesa: Emirati-Italia, i due Paesi tentano di recuperare strappo dopo ultimatum sgombero base Al Minhad

- Italia ed Emirati stanno cercando di recuperare lo strappo nei rapporti a seguito della revoca alle autorizzazioni per l’esportazione di missili e bombe verso il Paese del Golfo (e l’Arabia Saudita) firmato dal governo Conte il 29 gennaio 2021. In questo contesto l’ultimatum dato dagli Emirati Arabi Uniti all’Italia di sgomberare la base aerea di Al Minhad entro il 2 luglio, pur non avendo posto seri problemi al ritiro delle forze italiane dall’Afghanistan, rappresenta l’ultimo atto di un clima di tensione tra i due Paesi che, se non risolto, potrebbe avere serie conseguenze sul fronte della cooperazione, anzitutto economica. L’ambasciata degli Emirati in Italia non ha confermato la decisione del governo di Abu Dhabi, ma fonti ufficiose, sia emiratine che italiane, hanno confermato ad "Agenzia Nova" che l’ultimatum per lo sgombero della base aerea di Al Minhad, dal 2015 utilizzata dalle Forze armate italiane impegnate in Afghanistan come scalo logistico, sarebbe stato ordinato direttamente dall’erede al trono di Abu Dhabi e comandante in capo delle Forze armate emiratine, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Il dossier è discusso a margine della riunione, a livello di ministri degli Esteri, della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico a Roma, e sarebbe già stato affrontato a livello di responsabili della Difesa. Secondo quanto appreso da "Nova", Al Nahyan starebbe attendendo un passo da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che possa sbloccare la situazione. (Res)