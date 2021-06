Speciale difesa: Somalia, al Shabaab giustizia sei persone accusate di essere "spie" degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani di al Shabaab hanno giustiziato sei persone accusate di essere delle spie statunitensi in Somalia. Lo riferisce il sito d'informazione "Garowe Online" citando i media affiliati al gruppo jihadista, secondo cui "tutti gli arrestati hanno tutti confessato di lavorare con il nemico". Le persone giustiziate sono cinque uomini e una donna accusati di spiare le attività di al Shabaab in tutto il Paese. Le esecuzioni sono avvenute nella città di Saakow, nella regione del Medio Giuba, utilizzato per l'addestramento dai militanti a causa della sua vicinanza alla città di Gelib, considerata il quartier generale "de facto" dei militanti di al Shabaab. Sebbene abbiano annunciato il loro ritiro dalla Somalia nel novembre scorso, gli Stati Uniti restano impegnati nel contrasto ad al Shabaab effettuando raid aerei contro le postazioni jihadiste tramite le truppe inquadrate nell'ambito del Comando Usa per l'Africa (Africom). Fino alla fine dello scorso anno erano circa 700 i militari statunitensi presenti in Somalia, alcuni dei quali responsabili dell'addestramento delle forze speciali dell'unità Danab. All'inizio di giugno il dipartimento di Stato ha annunciato il dispiegamento di altri militari nel nord-est del Kenya, dove aiuteranno le Forze di difesa del Kenya (Kdf) nella lotta contro i militanti jihadisti. (Res)