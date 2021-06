Speciale difesa: Slovenia, ministro Tonin annuncia acquisto veicoli blindati dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha deciso di acquistare dei veicoli blindati Boxer fabbricati dalla Germania. Lo ha reso noto il ministro sloveno della Difesa, Matej Tonin, che ha ricevuto a Lubiana l'omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer. Secondo quanto riferisce la stampa di Lubiana, Tonin ha precisato che l'acquisto fa parte dell'operazione di ammodernamento delle Forze armate slovene. I due ministri hanno ribadito l'opportunità di una cooperazione più forte e hanno annunciato la formazione di un gruppo di lavoro congiunto. "La cooperazione tra Slovenia e Germania è stata molto buona in tutti questi anni in campo politico, economico e di altro tipo, ma vediamo ancora qualche margine di manovra per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa", ha detto Tonin. Il ministro ha poi precisato che l'acquisto deciso da Lubiana riguarda 45 veicoli blindati. Il costo dell'acquisto non è ancora noto perché il prezzo finale dipende principalmente dall'equipaggiamento dei blindati. La scelta dei veicoli tedeschi, ha concluso Tonin, è stata effettuata dopo un'attenta analisi delle offerte e del mercato di settore. (Seb)