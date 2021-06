Speciale difesa: Italia-Cina, Di Maio, relazioni con Pechino non interferiscono nei rapporti con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un “forte partner commerciale della Cina, con cui ha relazioni storiche ma che non sono assolutamente paragonabili, né vanno ad interferire con le relazioni con gli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, al termine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta per la prima volta in Italia. Quella con gli Stati Uniti, ha detto Di Maio, “non è solo una relazioni strategica” ma anche una condivisione “di valori che permettono alle nostre democrazie di affrontare con credibilità questioni come la violazione dei diritti umani”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che Roma è in “prima linea” nella difesa dei diritti umani nei vari consessi internazionali, come le Nazioni Unite e il G7. (Res)