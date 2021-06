Speciale difesa: Iraq, Blinken, raid contro milizie filo-iraniane sono “messaggio molto chiaro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi raid lanciati questa notte dalle forze Usa contro “depositi di armi” di milizie filo-iraniane presso il confine tra Siria e Iraq rappresentano “un messaggio molto chiaro e non ambiguo”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh a Roma. Gli Usa “agiranno per proteggere il personale statunitense”, a fronte di “attacchi dei gruppi sostenuti dall’Iran contro i nostri interessi”, il presidente Joe Biden ha ordinato ulteriori azioni per “fermare e scoraggiare questi attacchi”, ha detto Blinken. “Abbiamo portato avanti azioni per limitare l’escalation ma anche per inviare un messaggio molto chiaro e non ambiguo”, ha detto il segretario di Stato Usa, parlando di “azione di autodifesa” e auspicando che il messaggio sia “recepito da coloro che devono recepirlo”. Gli attacchi dimostrano che il presidente Joe Biden è “pronto ad agire deliberatamente e appropriatamente per proteggere i nostri interessi”. (Res)