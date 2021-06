Speciale difesa: Regno Unito, governo annuncia "minuziosa indagine" su documenti top secret trovati in stazione bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha reso noto di stare avviando una "minuziosa indagine" per scoprire come documenti della Difesa altamente classificati siano finiti abbandonati in una stazione dei bus in Kent. Il sottosegretario alla Difesa Jeremy Quin ha affermato di fronte alla Camera dei comuni di essere "molto dispiaciuto" di quanto accaduto, e che sembrerebbe sia stata una leggerezza di un alto funzionario. Quin ha inoltre riportato che gli accessi del responsabile a materiali altamente classificati sono stati sospesi. I documenti contenevano dettagliati piani sull'attraversamento delle acque della Crimea da parte della HMS Defender, cacciatorpediniere britannico che naviga nel Mar Nero. (Rel)