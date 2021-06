Speciale difesa: Colombia, ministro Difesa, narcotraffico in azione per destabilizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti fatti di cronaca registrati in Colombia, a partire dall'attacco all'elicottero del presidente Ivan Duque, rivelano un tentativo delle organizzazioni di narcotrafficanti di "destabilizzare" il Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa, Diego Molano Aponte, facendo allusione anche alle proteste in corso da fine aprile. "Non sono fatti indipendenti", ha detto il ministro intervistato da "W Radio". "Stiamo assistendo a un incremento, a una spirale di violenza che ha come obiettivo la destabilizzazione delle istituzioni e della democrazia in Colombia", ha spiegato Molano, parlando di un'azione "finanziata dal narcotraffico". Il ministro ha parlato di una reazione dei gruppi armati irregolari - Esercito di liberazione nazionale (Eln) e dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) -, alle azioni "energiche delle forze dell'ordine: sequestri di grandi quantità di droga, arresti con estradizione". Oltre all'attacco contro l'elicottero, sferrato la sera di venerdì scorso, il ministro ha citato tra i vari fatti di cronaca l'omicidio di tre poliziotti nella notte di sabato, di un agente nella Valle del Causa, e il massacro di San Vicente del Caguan, dove hanno perso la vita cinque contadini. (Mec)