Speciale difesa: Cipro, dal 30 giugno la nave britannica Hms Queen Elisabeth ormeggiata a Limassol

- La nave militare britannica Hms Queen Elisabeth sarà ormeggiata nel porto cipriota di Limassol dal 30 giugno, nell'ambito di una serie di attività pianificate per mostrare e sviluppare la "forte e dinamica" partnership tra Cipro e Regno Unito nel settore della difesa. Lo riferisce il quotidiano "Cyprus Mail", che sottolinea come "la più grande nave militare mai costruita per la Royal Navy" sarà ormeggiata nel porto cipriota per cinque giorni. Partita dal porto di Portsmouth lo scorso 22 maggio, la Queen Elisabeth farà a Cipro la sua seconda sosta dopo essere stata in Sicilia nelle scorse settimane. Nel porto cipriota ci saranno anche la nave olandese Hnlms Evertsen e quella statunitense Uss The Sullivans. (Res)