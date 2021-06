Cina: banca centrale attuerà politica monetaria in modo flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attuerà la politica monetaria in modo flessibile e troverà un equilibrio tra ripresa economica e prevenzione dei rischi. Lo ha annunciato oggi la banca centrale cinese, la Banca del popolo (Pboc), in una dichiarazione rilasciata a seguito della riunione trimestrale del suo comitato. "Ci impegneremo nella ripresa dell'economia entro un intervallo appropriato e raggiungeremo un livello più elevato di equilibrio", ha reso noto l'istituto finanziario. Una politica monetaria prudente dovrebbe rimanere flessibile, precisa, ragionevole e moderata, mantenendo il rapporto di leva finanziaria stabile e la liquidità a un livello ragionevolmente ampio, ha anche riferito la banca centrale. L'istituto finanziario ha affermato di voler aumentare il sostegno a settori come l'innovazione, lo sviluppo verde, le piccole e medie imprese e di approfondire la riforma dei tassi di cambio orientata al mercato. La Banca del popolo, inoltre, istituirà strumenti per aumentare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e rafforzerà il coordinamento delle politiche macroeconomiche internazionali. (Cip)