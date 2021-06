Messico: cade il divieto all'uso ricreativo della cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Messico (Scjn) ha rimosso il veto all'uso ricreativo della marijuana. Con otto voti favorevoli e tre contrari, l'alto tribunale ha infatti dichiarato incostituzionali le norme della Legge generale della salute che proibivano l'uso della cannabis. Si tratta di un "giorno storico per le libertà", ha detto il presidente dell'Scjn, Arturo Zaldivar, ricordando il "lungo percorso fatto" che ha portato a consolidare "il diritto al libero sviluppo della personalità per l'uso ludico e ricreativo della marijuana". L'intervento della Corte, in attesa di una sollecitata legge generale per la regolamentazione dell'uso ricreativo della sostanza, avrà come effetto immediato quello di garantire all'agenzia di protezione contro i rischi sanitari (Cofepris) il potere di emettere permessi "individuali" ai consumatori. Dovranno però essere diretti a persone adulte, e con la certificazione della filiera di produzione e trasporto della merce. (segue) (Mec)