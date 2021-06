Messico: cade il divieto all'uso ricreativo della cannabis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono comunque vigenti altre parti della legge: non si potrà consumare marijuana dinanzi a minori, o in luoghi pubblici senza che i presenti abbiano acconsentito, e rimane proibito guidare sotto gli effetti della sostanza. La Corte aveva più volte chiesto al parlamento di procedere a una regolamentazione completa della materia. Il Congresso, che non ha mai trovato i voti su un progetto condiviso, ha chiesto alla Corte diverse proroghe, l'ultima delle quali scadeva il 30 aprile, ultimo giorno della sessione parlamentare. L'intervento del Supremo non basterà dunque a definire un quadro legale che fautori e detrattori della legalizzazione sollecitano ora con maggiore insistenza. (Mec)