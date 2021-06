Milano: al via le prime attività nell'ex Convitto del parco Trotter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro di "Lacittàintorno" – programma di fondazione Cariplo che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare "nuove geografie" cittadine – si inserisce il sostegno di 1,3 milioni di euro all'Ati per la fase di start up del Punto di Comunità, un dispositivo di ingaggio proprio del programma che si configura come luogo organizzato di inclusione sociale e promozione del protagonismo delle comunità. "Il nuovo Punto di Comunità sarà un centro aperto e plurale - dichiara Sergio Urbani, direttore Generale di fondazione Cariplo -, cuore di iniziative culturali per incontrarsi, fruire di servizi e partecipare ad attività aggregative, ma anche formative, orientate al lavoro e alla cittadinanza attiva. In questo quadro, sono già state realizzate azioni finalizzate ad arricchire l'offerta culturale, ad esempio attraverso il bando 'Sottocasa' che ha sostenuto numerose iniziative negli spazi intorno all'ex Convitto che stanno coinvolgendo molti cittadini residenti nel quartiere ed anche altri, che vivono altrove; le iniziative proseguiranno all'interno dei giardini Mosso anche durante l'estate, in attesa dell'apertura del cantiere". Le principali attività educative che saranno ospitate all'ex Convitto dalla prossima primavera saranno quelle di doposcuola, laboratori legati al cibo, coinvolgimento delle Scuole Primarie della zona, percorsi di formazione specifici in tema di educazione alimentare. Per quel che riguarda intrattenimento e cultura, saranno realizzate attività sociali per rendere vivo il quartiere (arti performative e visive, produzione eventi temporanei come mercatini e temporary shop). E ancora, portierato di quartiere, spazio ristorazione e bar, laboratori artigianali/partecipativi e cucina condivisa. (segue) (Com)