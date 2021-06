Milano: al via le prime attività nell'ex Convitto del parco Trotter (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come il cittadino si prende cura della città e come la città si prende cura di ogni cittadino? Questo quesito invita a immaginare l'impensabile - dichiara Thomas Emmenegger de La Fabbrica di Olinda -, attivando processi generativi e alleanze territoriali per contribuire alla costruzione di una città policentrica. Il progetto dell'ex Convitto del Trotter, in collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Cariplo e con il protagonismo delle tante risorse ed energie locali, intende fare diventare il Punto di Comunità uno dei poli di centro, un luogo di aggregazione urbana raggiungibile a piedi da chi vive in via Padova e a NoLo con attività e servizi di ristorazione, formazione, inclusione, culture e riuso. Partiremo con le attività estive 'Mosso si muove' dal mese di luglio, che si svolgeranno nei fine settimana fino a settembre. A seguire, in ottobre, prenderà il via il cantiere per la ristrutturazione e allestimento dello spazio che aprirà a primavera 2022". L'Ati del progetto dell'ex-Convitto del Trotter vedrà coinvolte, per 17 anni, oltre alla cooperativa sociale La fabbrica di Olinda in qualità di capofila, le cooperative Centro servizi formazione, Comin, l'associazione culturale Salumeria del design e Ludwig officina di linguaggi contemporanei. Questa sera, alle ore 18, presso i giardini di via Mosso angolo via Padova, si terrà un incontro pubblico con cittadini e associazioni di quartiere a cui prenderanno parte la Vicesindaco Anna Scavuzzo, il direttore generale di Fondazione Cariplo Sergio Urbani e Thomas Emmenegger de La fabbrica di Olinda. (Com)