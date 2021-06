Germania: procura Monaco non esclude movente islamista per accoltellamenti Wuerzburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile escludere un movente islamista per gli accoltellamenti avvenuti a Wuerzburg, in Baviera, il 25 giugno scorso, quando un richiedente asilo somalo di 24 anni ha ucciso tre persone e ne ha ferite sette. È quanto comunicato dalla procura di Monaco di Baviera e dall'Ufficio di polizia criminale del Land. Al tempo stesso, gli inquirenti hanno sottolineato come, al momento, nulla provi che l'autore degli attacchi abbia agito spinto da estremismo o islamismo. Tuttavia, il giovane, in precedenza sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso un reparto di psichiatria, risulta aver gridato “Allah akbar!” durante gli accoltellamenti. Inoltre, il somalo ha rivendicato l'azione come suo personale jihad mentre era ricoverato in ospedale a seguito dell'arresto. L'aggressore è stato, infatti, ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco esploso dalla polizia per fermarlo durante gli attacchi. (Geb)