Polonia: Covid, per ministro Sanità possibile quarta ondata da metà agosto

- In Polonia c'è la probabilità di una quarta ondata di contagi da coronavirus dalla seconda metà di agosto. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Quanto accade nel Regno Unito da circa un mese sta cominciando ad avvenire anche in Polonia, avverte il ministro. "Al momento abbiamo un apogeo di contagi in Gran Bretagna. Da noi l'eventualità di una quarta ondata riguarda probabilmente la seconda metà di agosto. In relazione a ciò, se un aumento dei contagi dovesse avere luogo a settembre, per forza di cose le mascherine torneranno obbligatorie", ha detto Niedzielski. A proposito di quanto sta succedendo in Regno Unito e Israele, il ministro ha detto che è naturale che aumentino le occasioni di contagio e diffusione del virus con il ritorno alla normalità, alla mobilità sociale e alle relazioni interpersonali ordinarie. (Vap)