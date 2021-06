Sardegna: Grig, da ambientalisti no a centrale eolica su monti Siurgus Donigala e Selegas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No dell''associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (Grig) al progetto di centrale eolica sui monti di Siurgus Donigala e Selegas. Gli ambientalisti hanno chiesto al ministero della Transizione ecologica di pronunciarsi per la non compatibilità ambientale dal momento che il territorio dove sono presenti boschi, pascoli, aree d'interesse archeologico, produzione di prodotti agricoli di eccellenza. Il nuovo impianto sarà dotato di 14 aereogeneratori da 6,6 MW ciascuno, alti 220 metri, con una potenza complessiva 92,4 MW. Poi fondazioni, strade di accesso e opere di connessione alla rete elettrica nazionale, estensione interessata pari a 720 ettari. A proporlo la milanese Siurgus s.r.l. "In Sardegna, al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente a un assurdo incremento del 150 per cento del già ingente comparto eolico isolano – fanno notare gli ambientalisti -. A queste si somma un'ottantina di richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici. Complessivamente sarebbero interessati più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli". (segue) (Rsc)