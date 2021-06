Sardegna: Grig, da ambientalisti no a centrale eolica su monti Siurgus Donigala e Selegas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che preoccupa il Gruppo d'intervento giuridico: "Ormai il quadro è chiaro - si legge in una nota - a mare e in terra la Sardegna sembra proprio destinata a diventare una piattaforma di produzione energetica, un'Isola destinata all'ennesima servitù". Questi i numeri dell'energia in Sardegna, come emergono dai dati Terna 2019: 18 impianti idroelettrici (potenza efficiente lorda MW 466,4; producibilità media annua GWh 607,6); 52 impianti termoelettrici (potenza efficiente lorda MW 2.386,1; potenza efficiente netta MW 2.168,8); 593 impianti eolici (potenza efficiente lorda MW 1.054,9); 38.014 impianti fotovoltaici (potenza efficiente lorda MW 872,6); energia richiesta in Sardegna: GWh 9.171,5 energia prodotta in più rispetto alla richiesta: GWh +3.491,5 (+38,1 per cento); produzione energia: GWh 13.630,6 (lorda); produzione netta per il consumo: GWh 12.809,9. (segue) (Rsc)