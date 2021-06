Sardegna: Grig, da ambientalisti no a centrale eolica su monti Siurgus Donigala e Selegas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato fondamentale della 'fotografia' del sistema di produzione energetica sardo è che oltre il 38 per cento dell'energia prodotta 'non serve' all'Isola e viene esportato verso la Penisola (SaPeI, capacità 1.000 MW) e verso l'Estero (SaCoI, SarCo, Corsica, capacità 300 MW + 100 MW) - denunciano gli ambientalisti -. Qualsiasi nuova produzione energetica non sostitutiva di fonte già esistente (per esempio termoelettrica) può esser solo destinata all'esportazione verso la Penisola e verso la Corsica". "E' del tutto evidente che, in base alla contenuta capacità di esportazione dell'energia fuori dall'Isola e all'impossibilità concreta di 'immagazzinare' l'energia rinnovabile prodotta (i sistemi sono ancora in fase di studio o sperimentale) - concludono gli attivisti del Grig - l'energia così prodotta dall'impianto in progetto sarebbe, di fatto, utilizzata solo a vantaggio del Soggetto produttore (insieme a incentivi e benefici vari) e non dalla Collettività nazionale, pur obbligata per legge ad acquistarla, non esistendo alcun meccanismo legale di chiusura coercitiva di impianti produttivi di energia da fonti fossili". (Rsc)