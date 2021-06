Imprese: Unicredit, prima cartolarizzazione di crediti fiscali da 500 milioni per efficienza energetica e sicurezza edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit "ha realizzato la prima cartolarizzazione di crediti fiscali" di 500 milioni "derivanti dall'Ecosisma-SuperEcosisma Bonus". Lo riferisce Unicredit in una nota, sottolineando come la banca "spinge ulteriormente l’acceleratore sulla transizione sostenibile del Paese, in particolare sull’efficienza energetica e la sicurezza statica degli edifici, aggiungendo alle numerose iniziative già in essere, un'innovativa opzione di smobilizzo di crediti fiscali per le imprese impegnate nel rinnovamento del patrimonio edilizio italiano". Il decreto Rilancio "consente lo smobilizzo dei crediti fiscali maturati con interventi di ristrutturazione finalizzati a riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico tramite la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Grazie a una struttura finanziaria - evidenzia la nota - resa possibile da recenti modifiche legislative, le imprese clienti di Unicredit, stipulando un accordo quadro con la società veicolo, possono ora avvalersi di una innovativa piattaforma per finanziare la propria attività attraverso la cessione a valori prestabiliti dei crediti fiscali di volta in volta originati nel contesto della propria catena del valore. La prima operazione di cartolarizzazione - segnala Unicredit - con un programma a oggi di 500 milioni di euro, è stata realizzata attraverso la cessione dei crediti fiscali da parte di clienti di Unicredit alla società veicolo Ebs Finance S.r.l". (segue) (Com)