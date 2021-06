Imprese: Unicredit, prima cartolarizzazione di crediti fiscali da 500 milioni per efficienza energetica e sicurezza edifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cedenti - prosegue la nota - appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come ad esempio caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cappotti termici. Oltre alla peculiarità degli attivi cartolarizzati, l'operazione presenta un ulteriore elemento innovativo, in quanto si avvale delle nuove possibilità introdotte di recente nella legge 130/99 che consentono agli investitori di partecipare all'operazione attraverso la concessione di finanziamenti alla società veicolo, senza l'emissione di titoli asset-backed. Nel caso specifico - aggiunge Unicredit - è previsto che la società Ebs Finance S.r.l. reperisca la provvista necessaria per pagare il prezzo dei crediti fiscali tramite alcuni finanziamenti erogati da UniCredit nel corso dell'operazione. Unicredit Bank Ag ha agito nell’operazione in qualità di Arranger, Hogan Lovells in qualità di Transaction Counsel, mentre Centotrenta Servicing ha assunto il ruolo di Servicer. Lo strumento della cartolarizzazione - conclude la nota - si aggiunge alle numerose iniziative già messe in campo da Unicredit a supporto di privati, condomini e imprese impegnati nell’efficientamento energetico e strutturale del patrimonio edilizio italiano, in piena coerenza con l’impegno del gruppo per la transizione verso un’economia sostenibile". (Com)