G20: ministro Esteri tedesco Maas, formato permette di agire coesi

- Il G20 offre “l'opportunità di agire coesi in tempi di conflitti e crisi globali”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a Matera per la ministeriale del G20 organizzata dalla presidenza italiana. Nella lotta contro la pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico, secondo Maas, vi sono “soltanto soluzioni comuni” e “continueremo a lavorarci oggi”. Il capo della diplomazia di Berlino è nella città della Basilicata per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo degli Stati parte del G20, di cui l'Italia esercita la presidenza di turno. (Geb)