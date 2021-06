Vietnam-Laos: firmati piano strategico decennale e altri documenti di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam e il Laos hanno firmato vari accordi di cooperazione ieri, tra i quali un piano strategico per il decennio 2021-2030 e alcune intese di settore. La cerimonia della firma si è svolta ad Hanoi in occasione della visita, che si conclude oggi, di Thongloun Sisoulith, presidente del Laos e segretario generale del Partito rivoluzionario del popolo lao (Lprp), invitato dal segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trọng, e dal presidente, Nguyen Xuan Phuc. Per il leader laotiano, già primo ministro, si tratta della prima visita all’estero da quando ha assunto le due cariche (a gennaio quella di segretario generale e a marzo quella di presidente). (segue) (Fim)