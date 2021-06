Vietnam-Laos: firmati piano strategico decennale e altri documenti di cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata espressa soddisfazione per la crescita del commercio: gli scambi nei primi cinque mesi di quest’anno hanno raggiunto 570,7 milioni di dollari, con un aumento del 40 per cento su base annua. Il Vietnam è coinvolto in 208 progetti in Laos, con investimenti complessivi per 5,16 miliardi di dollari. Infine, sono state scambiate opinioni anche su questioni regionali e internazionali di comune interesse e sulla cooperazione multiaterale, in particolare nell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui entrambi i Paesi sono membri, nei meccanismi subregionali dell’area del Mekong, nel Triangolo di sviluppo Cambogia-Laos-Vietnam, nell’Asian-Europe Meeting (Asem) e nell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Fim)