Abruzzo: disagi su A14, per Cna Fita vigilanza su cantieri affidata a Pubbliche autorità (2)

- "Proprio uno dei tanti cantieri disseminati lungo questo tratto, stando almeno alle ricostruzioni che leggiamo, sarebbe la causa del tamponamento a catena di mezzi pesanti che ha provocato l'incidente". Alle diverse Autorità pubbliche coinvolte, Cna Fita chiede di accendere un faro sulla vicenda: "I lavori sono destinati a protrarsi per mesi e mesi - aggiunge la presidente di Cna Fita - anche in ragione dell'incuria che per troppo tempo ha caratterizzato la manutenzione dell'autostrada. Nei chilometri interessati dai lavori, visto l'aumento del traffico nella stagione estiva e dei danni provocati tanto al trasporto delle merci che al turismo, chiediamo sia individuata un'autorità, una sorta di plenipotenziario, in grado di controllare tutti i processi riguardanti il cantiere, garantire la fluidità del traffico e la sicurezza delle persone. Una figura come quella che il generale Figliuolo ha rappresentato per le vaccinazioni? Perché no". (Gru)