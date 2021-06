M5s: D'Incà, serve sintesi e gesto di generosità, dialogare senza esasperazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una sintesi, serve un gesto di generosità, serve che chi ha costruito questa storia anche in fasi differenti, lavori insieme al progetto, dialogando senza esasperazioni". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in riferimento allo scontro dentro il M5s tra il garante Beppe Grillo e l'aspirante leader Giuseppe Conte. Questo è il momento "di essere compatti e di tenere dritta la barra - prosegue -. L’organizzazione è un passaggio necessario, non l’unico. Il fulcro sono le nostre battaglie, quello che vogliamo fare per costruire un Paese che metta al centro sostenibilità, equità sociale, ambiente. C’è la nostra storia che deve essere valorizzata", aggiunge D'Incà. "Il nostro orizzonte - spiega il ministro - deve guardare alla realizzazione del Pnrr, alla lotta alla pandemia, alle prossime amministrative dove in molti territori stiamo portando avanti un progetto nuovo con le forze del centro-sinistra. Dedichiamo le prossime ore al dialogo e al confronto".(Rin)