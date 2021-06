Cina: rappresentante dell'ufficio di Taiwan allontanato da Macao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo ad interim dell'ufficio di rappresentanza di Taiwan a Macao, Chen Chia-hung, è stato costretto a tornare a casa dopo che il governo di Macao si è rifiutato di concedergli un'estensione del visto. Lo ha annunciato il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan in una nota. Dopo aver rifiutato di firmare un documento che riconosceva il "principio della Cina unica" di Pechino, Chen è stato rimandato a Taiwan il giorno in cui il suo visto è scaduto. Con la partenza di Chen, i membri presso l'Ufficio economico e culturale di Taipei (Teco) a Macao saranno quattro e l'ufficio continuerà a funzionare. Davanti alla sede dell'ufficio di Macao si sono svolte alcune manifestazioni pro-Pechino, un segno di "ostilità e mancanza di rispetto nei confronti del popolo taiwanese", si legge nella nota. (segue) (Cip)