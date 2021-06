Emirati-Israele: ministro Esteri Lapid ad Abu Dhabi, "grazie per caloroso benvenuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per il "caloroso benvenuto", dopo essere atterrato ad Abu Dhabi. “Fare la storia: orgoglioso di rappresentare lo Stato di Israele nella prima visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti. Grazie per il caloroso benvenuto", ha scritto il capo della diplomazia israeliana su Twitter, in arabo ed ebraico. Durante la visita di due giorni, Lapid inaugurerà ufficialmente l’ambasciata di Israele ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai. Si tratta della prima visita ufficiale di un ministro israeliano in carica negli Emirati, dopo la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta il 15 settembre 2020 a Washington. Il viaggio assume una duplice importanza, poiché si tratta del primo spostamento ufficiale del nuovo capo della diplomazia israeliana all’estero. Il nuovo governo israeliano ha ricevuto una risicata fiducia dal parlamento lo scorso 13 giugno, ponendo fine a uno stallo istituzionale durato oltre due anni. Nei giorni scorsi, Lapid ha definito la sua visita negli Emirati “storica", e spero che sia la prima di molte. Non vedo l'ora di lavorare con voi per allargare il cerchio della pace nella nostra regione. Questo è il modo migliore per portare stabilità e prosperità in Medio Oriente”. Durante la visita, Lapid sarà ricevuto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan. Dopo l'avvio della normalizzazione delle relazioni nel settembre 2020 i due Paesi hanno firmato una serie di accordi sia in ambito energetico, che finanziario e infrastrutturale, avviando una nova fase nei rapporti tra lo Stato ebraico e i Paesi arabi e musulmani. (Res)