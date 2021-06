G20: Di Maio, Italia lavora intensamente per riforma Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando intensamente per favorire una riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento di apertura alla prima sessione della riunione dei ministri degli Esteri del G20, in corso a Matera. Secondo il titolare della Farnesina, la pandemia ha evidenziato le vulnerabilità delle catene globali del valore. “Un commercio equo, libero e inclusivo e basato su regole è essenziale per promuovere una ripresa sostenibile, che renda nostre economie più verdi e digitali. Anche in vista della 12ma conferenza ministeriale dell’Omc che prenderà via a fine anno e in linea con impegni sottoscritti, il G20 dovrà fornire un forte sostegno alla riforma dell’organizzazione. L’Italia lavora intensamente per favorire questo processo e un’ampia convergenza internazionale sul rilancio dell’interscambio e degli investimenti”, ha concluso Di Maio. (Gmr)