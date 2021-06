M5s: D'incà, sono giorni complicati, Grillo e Conte complementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni complicati per il Movimento 5 Stelle, non possiamo nasconderlo. Lo sanno i nostri attivisti e lo sanno tutti i cittadini che ci hanno visto lavorare per 3 anni al governo del Paese". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in riferimento allo scontro dentro il M5s tra il garante Beppe Grillo e l'aspirante leader Giuseppe Conte. "Ma dai momenti di difficoltà - prosegue - arrivano sempre grandi svolte e innovazioni. Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono complementari. Sono due grandi personalità che fanno parte integralmente della storia del M5s", sottolinea il ministro. "Una grande storia, lunga, ricca, complessa, di trasformazione interna e del Paese. Siamo cresciuti insieme, siamo cambiati, stiamo ragionando sul come farlo ancora per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano", aggiunge D'Incà.(Com)