Cipro: presidente Anastasiades scarta idea Onu per uso termine "regioni auto-amministrate"

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiadis ha scartato la possibilità di usare il termine "regioni auto-amministrate" nel prossimo rapporto dell'Onu sui progressi nei negoziati per la riunificazione di Cipro. Secondo Anastasiades, ogni riferimento di questo tipo nel prossimo rapporto su Cipro che sarà presentato al Consiglio di sicurezza Onu sarebbe "sfortunato e inaccettabile". In precedenza il quotidiano cipriota "Phileleftheros" ha rivelato che l'inviata speciale dell'Onu per Cipro Jane Hall Lutte avrebbe chiesto ad Anastasiades di utilizzare questa terminologia dopo un confronto anche con il leader turco cipriota Ersin Tatar. Secondo Lutte, infatti, utilizzare tale il termine "regioni auto-amministrate" per definire le comunità di Cipro potrebbe servire a superare l'attuale impasse. (segue) (Res)