Iraq: ucciso ufficiale milizie sadriste nel centro di Baghdad

- Nasir Abu Deraa al Mohammadawi, ufficiale delle Compagnie della pace, milizie fedeli al religioso e politico iracheno Muqtada al Sadr, è stato ucciso questa notte nel centro di Baghdad. Secondo una fonte vicina alla vittima, citata dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, Al Mohammadawi sarebbe stato ucciso durante un tentativo di arresto da parte delle forze anticrimine irachene. La fonte ha anche negato che si sia verificato uno scontro a fuoco durante il tentato arresto, sottolineando che l’ufficiale non avrebbe opposto resistenza agli agenti. Non sono noti al momento né i motivi del tentativo di arresto né le accuse avanzate contro l’ufficiale, ma in precedenza diversi mandati di cattura erano stati spiccati nei suoi confronti. Secondo l’agenzia di stampa “Shafaq News”, l’ufficiale è stato ucciso da un gruppo di uomini armati ignoti, e dopo l’omicidio le forze di sicurezza si sono recate sul posto e hanno condotto un’ispezione per cercare i responsabili”. (Res)