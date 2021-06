Malesia: medici a contratto protestano contro precarietà e stipendi più bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di medici a contratto della Malesia stanno protestando contro condizioni di lavoro scadenti. Come riportato dal quotidiano “Straits Times”, nell’ultima settimana ha avuto ampio riscontro la campagna online chiamata “Sciopero dei medici a contratto”, e l'associazione che rappresenta i medici delle strutture pubbliche, la Mma Schomos, sui social media ha invitato tutti i malesiani di vestirsi di nero in vista di un "lunedì a metà luglio in solidarietà con i medici”. Secondo le autorità, inoltre, un gruppo indipendente di medici sta tentando di organizzare uno sciopero per il 26 luglio nel caso in cui entro quella data le loro richieste non avranno risposte. La protesta coinvolge più di 20 mila medici a cui il governo ha offerto posizioni a contratto secondo un sistema introdotto nel 2016 come soluzione temporanea per garantire nuove assunzioni, ma che poi è rimasto in vigore. Questi medici percepiscono dunque uno stipendio significativamente più basso rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, e non godono della maggior parte dei benefici che derivano dal lavorare nel servizio civile. (segue) (Fim)