Malesia: medici a contratto protestano contro precarietà e stipendi più bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre solo il 3,47 per cento dei medici a contratto ha ottenuto in seguito posizioni permanenti. Il ministero della Salute ha spiegato che “l'assunzione di medici oltre la disponibilità di posizioni permanenti è contro la politica del governo, e tali nomine potrebbero portare a richiami da parte del dipartimento di controllo”. Inoltre, il ministero ha specificato che “il rapporto di un medico ogni 454 cittadini è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Intanto venerdì scorso il ministro delle Finanze, Zafrul Aziz, ha accettato di affrontare il prima possibile le eventuali soluzioni riguardanti i medici a contratto, mentre l'ex ministro della Salute Dzulkefly Ahmad ha avvertito che non c’è "nessuna soluzione rapida". (Fim)